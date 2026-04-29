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Economía

La UIA alertó por números débiles de la actividad fabril

Pésimo trimestre de la industria

La entidad espera una caída interanual de 2,7 por ciento. En marzo hubo rebotes “explicados por el bajo nivel de comparación”.

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El atacante de Trump compró sus armas en Los Ángeles

El País

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Economía

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Reconoció que cayó el empleo registrado y negó la pobreza y la inflación

Milei y “el ajuste más grande de la humanidad”

Retroceso de u$s 667 millones, pero sin presión cambiaria

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Quién es Ariel Sbdar, el empresario abucheado por estudiantes en el Movistar Arena

Sociedad

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