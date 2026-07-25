La estupidez virtual

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Una sociedad que se asfixia con el humo tóxico de las redes por el Mundial y por los intentos del gobierno para aprobar leyes que dan vergüenza mientras prepara su reelección.
Por
Luis Bruschtein
25 de julio de 2026 - 03:00
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