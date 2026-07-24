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El País

En alerta por el saqueo británico

Malvinas: El peronismo reclama explicaciones al Gobierno por la extracción ilegal de petroleo

Diputados de Unión por la Patria cuestionan la inacción de Milei frente a las exploraciones de hidrocarburos autorizadas por el Reino Unido. El caso de la empresa israelí Navitas.

Por Eva Moreira
Proyecto Navitas en Malvinas
Proyecto Navitas en Malvinas En diciembre, autorizaron la explotación en el yacimiento Sea Lion. EFE -

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