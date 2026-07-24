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Economía

¿Se mueve el tipo de cambio?

El vocero presidencial reconoció que “es una posibilidad” que el dólar llegue a $1800 en unos meses

Adrián Ravier puso en duda que la estabilidad cambiaria continúe hasta fin de año.

Adrian Ravier
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