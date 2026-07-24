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Los enclaves extranjeros que ya existen en el suelo argentino y que Milei busca expandir
Hay provincias que superan el límite del 15% del territorio para capitales foráneos, que están en áreas de frontera y zonas de recursos naturales estratégicos, tanto hídricos como mineros.
Por
Celeste del Bianco
24 de julio de 2026 - 01:11
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Muchas de las tierras en manos extranjeras están en zonas de producción minera.
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