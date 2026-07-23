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Sociedad

EAGE Student Champions Challenge 2026

Estudiantes de la UNLP ganaron una competencia mundial de geociencias e ingeniería

El certamen, organizado en Europa, los premió con 500 euros por haber incorporado más miembros a esas carreras.

Los estudiantes fueron premiados por su trabajo en el último año. Imagen Web

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