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Liga Profesional: Gimnasia superó a Central Córdoba en Mendoza
En la continuidad de la fecha 1, el Lobo cuyano se impuso a los santiagueños con un tanto de Modica.
24 de julio de 2026 - 22:04
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Modica festejó para Gimnasia en Mendoza.
PRENSA GIMNASIA ESGRIMA MENDOZA
Temas en esta nota:
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