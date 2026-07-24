Abanderado de la delegación argentina para los II Juegos Parasuramericanos 2026
Gabriel Copola: “La universidad pública me permitió reconstruir mi proyecto de vida”
Integrante del top ten mundial de tenis de mesa adaptado, reciente campeón de la Copa Tango, combina el alto rendimiento con la docencia y la investigación en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Desde esa doble experiencia, sostiene que la inclusión requiere formación y políticas públicas: “No puede depender sólo de la empatía”.