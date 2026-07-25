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No pudo superar la Q2
Colapinto largará 13º en Hungría
El argentino tuvo una buena actuación en la Q1 y estuvo cerca de pasar a la Q3. Lando Norris se quedó con la pole por delante de Lewis Hamilton.
25 de julio de 2026 - 15:47
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Colapinto en su Alpine en el circuito de Hungaroing.
ANDREJ ISAKOVIC. AFP
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