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Sociedad

Datos del Boletín Epidemiológico Nacional

Fiebre Chikungunya: se registraron 272 nuevos casos

La mayor cantidad de contagios se dio en la región Noroeste. Salta es la provincia más afectada.

Chikungunya Se contagia por la picadura del mosquito Aedes aegypti infectado (cacio murilo de vasconcelos/Getty Images)

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