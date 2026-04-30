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Sociedad

Jornada agradable

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 30 de abril

El SMN indicó que la temperatura máxima llegará a los 23 grados en el AMBA

Se esperan 23 grados en el AMBA (AFP -/AFP)

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