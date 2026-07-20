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Cultura

Propuestas para disfrutar en familia

Todo lo que hay para hacer en vacaciones de invierno

Teatro, circo, títeres, música y talleres son parte de una programación especialmente pensada para que aburrirse no sea una opción. Aquí una selección para orientar la búsqueda.

Candela Gomes Diez
Por Candela Gomes Diez
Precisos indecisos
“Precisos indecisos”, de Lucía Urriaga y Alejandro del Castillo, en Caras y Caretas 2037. Gentileza -

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