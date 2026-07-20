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La imagen del astro argentino que conmovió al mundo entero

Lionel Messi: la soledad antes de un llanto sin consuelo

La resistencia del capitán tras la dolorosa derrota en la final del Mundial. Sus primeras palabras tras el partido.

Por Pablo Amalfitano
Argentina's forward #10 Lionel Messi reacts after Spain won the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)
mundial 2026 Argentina's forward #10 Lionel Messi reacts after Spain won the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) AFP. AFP

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