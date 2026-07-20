Lionel Messi: la soledad antes de un llanto sin consuelo

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20 de julio de 2026 - 19:26
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Argentina's forward #10 Lionel Messi reacts after Spain won the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)
AFP. AFP
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