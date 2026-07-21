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El País

El ministerio de Seguridad le respondió al CELS

El Gobierno gastó 2.000 millones de pesos en 2025 para reprimir jubilados

En total, se trata de 2.087 millones para los 43 operativos de seguridad en el Congreso durante las marchas de los miércoles.

Irina Hauser
Por Irina Hauser
El gasto en operativos equivale a 5.578 jubilaciones mínimas. Leandro Teysseire

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