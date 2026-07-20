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En la AFA no descartan que ambos sigan tras el subcampeonato mundial

La Selección que se viene y el futuro de Scaloni y Messi

Al entrenador no lo quieren apurar y esperan seducirlo durante la Fecha FIFA de septiembre. Al capitán no quieren presionarlo para que siga viniendo mientras el físico aguante.

Daniel Guiñazú
Por Daniel Guiñazú
Argentina's #10 forward Lionel Messi, and Argentina's coach Lionel Scaloni, celebrates after winning during FIFA World Cup 2026, England vs Argentina, Semi-final, match 102 at the Atlanta Stadium on July 15, 2026. (Photo by Leo Barrilari / Odyssey Images via AFP)
Messi y Scaloni, una sociedad con futuro incierto en Argentina. AFP. Odyssey Images via AFP

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