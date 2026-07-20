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Deportes

Una Copa que se inscribió a fuego en la historia argentina

Diez razones de un Mundial inolvidable

Messi y la Selección fueron los grandes protagonistas de un certamen que tuvo de todo, desde gestas heroicas hasta metidas de pata como las de la FIFA y Trump.

Por Cristian DellocchioEnviado especial
ATLANTA, GEORGIA - JULY 15: Lionel Messi of Argentina celebrates the victory with teammates after winning the 2026 FIFA World Cup semifinal match between England and Argentina at Atlanta Stadium in Atlanta, Georgia, United States, on July 15, 2026. Jose Hernandez / Anadolu (Photo by Jose HERNANDEZ / Anadolu via AFP)
Messi es levantado por sus compañeros tras derrotar a los ingleses. Para la historia. AFP. Anadolu via AFP

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