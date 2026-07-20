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Una Copa que se inscribió a fuego en la historia argentina
Diez razones de un Mundial inolvidable
Messi y la Selección fueron los grandes protagonistas de un certamen que tuvo de todo, desde gestas heroicas hasta metidas de pata como las de la FIFA y Trump.
Por
Cristian Dellocchio
Enviado especial
20 de julio de 2026 - 17:11
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Messi es levantado por sus compañeros tras derrotar a los ingleses. Para la historia.
AFP. Anadolu via AFP
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