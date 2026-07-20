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El País

Milei se entusiasma con renovar un tribunal clave

El Gobierno acelera la salida de Irurzun: pidió concursar su cargo

Horacio Rosatti también rechazó tratar durante la feria el pedido del camarista para permanecer más allá de los 75 años.

Por Luciana Bertoia
Juez federal Martìn Irurzun
Juez federal Martìn Irurzun Juez federal Martìn Irurzun Jorge Larrosa

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