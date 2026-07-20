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Economía

En el primer semestre el consumo cayó 11,5 por ciento

La carne de vaca, bien de lujo

Por el deterioro del poder de compra y el precio de los cortes vacunos, cada argentino dejó de acceder a 4,2 kilos por año.

Carniceria
En junio, el precio de la carne avanzó 45% en términos interanuales. Carolina Camps

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