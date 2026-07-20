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En el primer semestre el consumo cayó 11,5 por ciento
La carne de vaca, bien de lujo
Por el deterioro del poder de compra y el precio de los cortes vacunos, cada argentino dejó de acceder a 4,2 kilos por año.
20 de julio de 2026 - 20:50
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En junio, el precio de la carne avanzó 45% en términos interanuales.
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