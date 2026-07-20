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Sociedad

Por irregularidades

La Anmat prohibió la venta de tres marcas de protectores solares importados de China

No estaban inscriptos ante el organismo y no se puede garantizar su seguridad para los usuarios.

Protector solar La Anmat prohibió la venta de una serie de protectores solares importados de China Freepik

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