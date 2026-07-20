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El País

Se publicó en el Boletín Oficial

El Gobierno fijó sobre qué parte del sueldo se pueden aplicar los aportes sindicales

El cambio fue aprobado en la Reforma Laboral sancionada por el Congreso en febrero de este año.

Nuevo recibo de sueldo La modificación fue oficializada este lunes por el Gobierno de Javier Milei mediante el Decreto 407/2026, que reglamenta distintos aspectos de la reforma laboral y obliga a incorporar información adicional sobre el costo laboral total que asume el empleador. Redes Sociales

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