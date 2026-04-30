Un fantasma asoma en la Selección a días del Mundial 2026: ¿qué le pasó a Julián Alvarez?

ATLÉTICO DE MADRID - ARSENAL FC

MADRID, 29/04/2026.- El delantero del Atlético Julián Álvarez dispara a puerta durante el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones que Atlético de Madrid y Arsenal FC disputan este miércoles en el estadio Metropolitano. EFE/Kiko Huesca

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