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El País

Tiempo de encrucijadas

Cosas del fin de Adorni y de la interna peronista

La oposición se obstina en patear afuera el penal sin arquero que le regala un gobierno de improvisados. Las disputas intestinas, igual de salvajes a uno y otro lado de la vereda, funcionan a espejo.

Por Eduardo Aliverti
Manuel Adorni
Manuel Adorni MATIAS BAGLIETTO. Anadolu via AFP

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