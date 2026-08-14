Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Sociedad
Ocurrió en Dock Sud por una discusión y fue detenido
Un adolescente mató a un peluquero de una puñalada
El agresó entró a la peluquería y comenzó a insultarlo, para pasar al enfrentamiento. Luego huyó.
14 de agosto de 2026 - 22:13
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
El crimen del barbero en Dock Sud.
Capturas de Video
Últimas Noticias
Rocío Jara: “Sostenemos el plato de comida y la vida comunitaria cuando el Estado abandona los barrios”
Organización y lucha para recuperar la vida
Por
Ines Hayes
Elecciones municipales en Gran Bretaña con proyección nacional y europea
Victoria pírrica de Nigel Farage
Por
Marcelo Justo
20 millones de personas tomaron deuda para comer
Los endeudados le responden a Caputo: “Está alejado de la realidad”
"Le dio un disparo certero en el ojo"
Juicio a “Pity” Álvarez: un amigo de la víctima describió el momento del crimen
Exclusivo para
Argentina tiene 23 veces más litigios que Chile
Pese a la reforma laboral, los juicios siguen en aumento: ya hubo más de 72 mil demandas
El desenlace comercial de la Copa del Mundo
Negocios grandes y chicos luego del Mundial
Por
Osvaldo Arsenio
“El mejor regalo es que me trates bien"
Día de las Infancias: lanzan una campaña para ponerle fin a la violencia hacia niñas y niños
Gianfranco Zola asumió un rol clave rumbo al Mundial 2030
El heredero de Maradona que renueva a Italia
Por
Malva Marani
El País
Los proyectos para enfrentar la problemática
Crece la deuda de las familias y la oposición reclama una respuesta desde el Congreso
Encuesta nacional
Un gobierno antiargentino: el 66% cree que Milei no defiende la soberanía
Nuevos datos complican al Gobierno por el desvío de fondos
Votos y pagos, la práctica que se hizo sistemática
Por
Irina Hauser
Aval para que dos magistrados sigan después de los 75 años
Freno a causas de lesa y fallos contra trabajadores: el perfil de los jueces que Milei busca retener
Por
Luciana Bertoia
Economía
En siete meses de 2026, la inflación es 2 puntos más alta que en el mismo período de 2025
¿Cuándo habrá plata?
Por
David Cufré
A pesar de la reforma
Hay más juicios laborales
YPF promete dólares y empleo, mientras la industria sigue en rojo
Vaca Muerta en el centro de los anuncios
Con la baja de retenciones, empezó a cambiar el escenario
La soja vuelve a ganar terreno
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
"Le dio un disparo certero en el ojo"
Juicio a “Pity” Álvarez: un amigo de la víctima describió el momento del crimen
Ocurrió en Dock Sud por una discusión y fue detenido
Un adolescente mató a un peluquero de una puñalada
Protestaron en Aeroparque porque no les pagan las indemnizaciones
Los extrabajadores de Flybondi siguen en lucha
Por
Santiago Brunetto
Argentina tiene 23 veces más litigios que Chile
Pese a la reforma laboral, los juicios siguen en aumento: ya hubo más de 72 mil demandas
Deportes
El evento será el lunes en el Predio de Banfield en Luis Guillón
Homenaje a la Futbolista Argentina: se disputa la Copa Raíces
El ex River Plate ingresó en el segundo tiempo
Mastantuono hizo su debut en Fiorentina en la goleada a Benevento por la Copa Italia
Este sábado, el equipo del "Cacique" Medina enfrenta al de Pereyra
Estudiantes y Gimnasia animarán otra vez el clásico de La Plata
El desenlace comercial de la Copa del Mundo
Negocios grandes y chicos luego del Mundial
Por
Osvaldo Arsenio