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Deportes

Gianfranco Zola asumió un rol clave rumbo al Mundial 2030

El heredero de Maradona que renueva a Italia

Jugaron juntos en el Napoli y hace tres años inició una revolución en el fútbol de su país. Será coordinador de los proyectos juveniles de la federación azzurra.

Por Malva Marani
Gianfranco Zola
La Caja Mágica Gianfranco Zola, heredero de Diego Maradona en el Napoli, es el elegido para la renovación en Italia. AFP -

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