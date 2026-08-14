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Votos y pagos, la práctica que se hizo sistemática

Pagano amplió la denuncia contra el Gobierno por la compra de apoyos en el Congreso a cambio de recursos a las provincias para las rutas. Las pruebas de la metodología libertaria.

Irina Hauser
Por Irina Hauser
Milei con Gobernadores en casa rosada, octubre 2025
Milei con Gobernadores en casa rosada, octubre 2025 Milei con Gobernadores en casa rosada, octubre 2025 presidencia

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