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"Cerrá los ojos, que te voy a dar algo de probar"
La curiosa forma de Nicolás Pino de combatir el vegetarianismo de su hija
El presidente de la Sociedad Rural contó que su hija se había hecho vegetariana en el extranjero, en un episodio similar al de la hija de su vice, que lo quiere suceder en el cargo.
14 de agosto de 2026 - 00:06
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Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.
Temas en esta nota:
Sociedad Rural Argentina
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