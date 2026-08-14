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Los imperdibles del fin de semana: clásico Platense, final en Inglaterra y debut de Las Leonas
El Clausura tendrá una nueva edición del cruce entre el Pincha y el Lobo. Además, las Selecciones de hockey juegan el Mundial.
14 de agosto de 2026 - 15:01
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