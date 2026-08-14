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El País

La Conadu Histórica impulsa medidas entre el 18 y el 22 de agosto

Se vienen más paros en las universidades

Es para reclamarle al gobierno de Javier Milei que cumpla con la ley de financiamiento. Algunos gremios piden paro por tiempo indeterminado.

Marcha Universitaria CONADU -02/10/2024
Marcha Universitaria CONADU -02/10/2024 Marcha Universitaria CONADU -02/10/2024 Redes Sociales

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