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Economía

La destrucción del aparato productivo y la fuerza laboral

El desafío será regenerar empleo

A cuánto estamos de una recuperación con el desguace de la fuerza productiva es el tema de análisis de situación ante una nueva etapa.

Raúl Dellatorre
Por Raúl Dellatorre
Calibración y Medición, uno de los servicios del INTI a la industria eliminados por el actual gobierno INTI. INstituto Nacional de Tecnologìa Industrial

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El problema de fondo es el modelo

Impactos esperables de las políticas libertarias

Por Carlos Heller
Limitada por la falta de gas natural, infraestructura y conectividad

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Por Gerardo Grippo
Victoria 3 a 1 sobre Jordania con goles de Lo Celso, Lautaro y Messi

La Selección no decepcionó y se le abrió el cuadro de segunda fase

Por Cristian Dellocchio
Días y horarios de los partidos y el cuadro completo

Todos los clasificados y cruces confirmados de 16avos del Mundial 2026

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Wall Street refleja las dudas sobre la IA

Por Federico Kucher
La gordofobia de los 90 volvió sin filtro

Valeria Mazza y la moral de la balanza

Por Dolores Curia
La destrucción del aparato productivo y la fuerza laboral

El desafío será regenerar empleo

Por Raúl Dellatorre
Hay señales de fastidio, pero mantienen el apoyo a la Casa Rosada

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Trastienda de una crisis eterna y una salida caótica

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Una caída peligrosa

Por Felipe Yapur
El fiscal espera los resultados de un informe contable sobre sus gastos e ingresos

En la justicia, Adorni también está knock out

Por Raúl Kollmann

Economía

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El desafío será regenerar empleo

Por Raúl Dellatorre
El modelo económico Premium contrasta con la malaria del común de la población

Una fiesta de millonarios en autos de lujo

Por Leandro Renou
Crece la exportación de carne vacuna y sube la importación de carne aviar y porcina

Menos asado argentino, más pollo brasileño

Por David Cufré
Una inversión de 1300 millones de dólares

Proyecto RIGI para exportar gas natural

Sociedad

Hay 1430 muertos por el terremoto en Venezuela y llegaron las brigadas internacionales

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Por Alejandro Palma
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Por Dolores Curia
El gobierno se quedó sin pretextos y tendrá que cumplir la Ley de financiamiento

A pesar del “logro histórico”, las universidades siguen con la guardia alta

Por Pablo Esteban
Lo sostiene una investigación de cuatro universidades

Un estudio en Inglaterra revela que el tiempo frente a la pantalla genera problemas en menores de 2 años

Deportes

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Se definió el Grupo J

Argelia y Austria empataron 3 a 3, por el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto

Lautaro Martínez prevaleció en medio de un plantel alternativo

El uno por uno de la Selección Argentina

Por Adrián De Benedictis