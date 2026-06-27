El modelo económico Premium contrasta con la malaria del común de la población
Una fiesta de millonarios en autos de lujo
La venta de coches de alta gama como Mercedes Benz, Audi, BMW y Porsche -a los que Milei también les eliminó los impuestos-, creció casi 60 por ciento en el año, contra un desplome del 10 por ciento del mercado estándar. Caputo ve que el modelo es acotado y le pide a Milei reactivar la economía de la calle. El colchón de dólares para el sacudón de la derrota de Trump y la idea de “reventar” el FGS de Anses.