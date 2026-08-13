Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 13 de agosto de 2026

<span style="white-space: pre-wrap;">El Gobierno habilitó una nueva fuente potencial de financiamiento para el Tesoro a partir de los recursos destinados al pago de indemnizaciones laborales. El Ministerio de Economía reglamentó las inversiones que podrán realizar los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) y estableció límites para la exposición a deuda provincial, empresas privadas y entidades financieras. Sin embargo, no fijó un techo equivalente para los títulos emitidos por el Estado nacional.</span>