El Equipo Argentino de Antropología Forense pide colaboración a familiares de desaparecidos para avanzar en la identificación de restos
La Perla: “Estas identificaciones significan un cierre de ciclo después de una larguísima espera”
Carlos Vullo, director del EAAF, cuenta cómo avanza la nueva etapa de trabajos que se realizan en el ex centro clandestino de detención de Córdoba. La entidad informó 29 identificaciones en La Perla y más de 100 restos procesados, en un trabajo que da respuesta a familias que esperan hace décadas.