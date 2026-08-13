Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 13 de agosto de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 13 de agosto de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 13 de agosto de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 13 de agosto de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 13 de agosto de 2026
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Sociedad
Esta madrugada
Femicidio en Devoto: mató a su esposa delante de sus hijos y lo detuvieron cuando intentaba fugarse
Ocurrió en una casa ubicada en Pedro Morán y Alta Gracia.
13 de agosto de 2026 - 13:16
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Temas en esta nota:
Villa Devoto
femicidio
Últimas Noticias
"No estamos bien, pero vamos bien", sostuvo el funcionario nacional
Caputo ante empresarios cordobeses: “El flujo de dólares es cada vez más alto, no vamos a tener problemas”
Se presenta en BeBop Club
Milton Suggs: “El jazz deja lugar a lo que no podemos prever”
Las razones que explican el derrumbe
Córdoba: locales vacíos y crisis de consumo en la zona más comercial de la provincia
Hoy se da a conocer el IPC del séptimo mes
El INDEC publica hoy la inflación de julio: qué pronostican las consultoras
Exclusivo para
En tiempos de fragmentación social
La mejor defensa es la articulación
Por
Nora Merlin
Cambio de época y crisis del lazo social
La economía de la subjetividad
Por
Mirta Vittar *
La justicia ordenó embargar el departamento de San José 1111
Otro capítulo de la persecución a CFK
Teherán exige el desbloqueo de activos para reabrir el estrecho
Irán afirmó que Ormuz estará cerrado hasta el fin de la guerra
El País
Daza dijo que piensan comprar 10 mil millones de dólares
“Blindaje”: la estrategia del Gobierno para su campaña electoral
La comunidad científica se movilizó en el Obelisco y en varias ciudades del país
“Usamos pipetas como armas y la palabra como único escudo”
Por
Celeste del Bianco
Las maniobras del gobierno para conseguir los votos para el Congreso
La cajita feliz para los gobernadores muy amigos
Por
Irina Hauser
La justicia ordenó embargar el departamento de San José 1111
Otro capítulo de la persecución a CFK
Economía
Hoy se da a conocer el IPC del séptimo mes
El INDEC publica hoy la inflación de julio: qué pronostican las consultoras
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 13 de agosto de 2026
Habilitan colocar los fondos indemnizatorios en títulos públicos y deuda privada
Un manjar para el apetito financiero
Desvío de partidas
Las obras hídricas ausentes
Sociedad
Esta madrugada
Femicidio en Devoto: mató a su esposa delante de sus hijos y lo detuvieron cuando intentaba fugarse
Jornada inestable
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 13 de agosto
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 13 de agosto
La fiesta del sabor argentino
Mundial del Alfajor 2026: las claves del campeonato que premia a la gran golosina argentina
Deportes
Los futbolistas que buscan una última aventura antes del retiro
Brillaron, salieron campeones y fueron figuras, pero hoy buscan equipo que los contrate
En la mira tras la eliminación de la Copa Argentina
La crisis en Independiente: los problemas financieros y en la dirigencia que hundieron al club
“Te amo, pa, todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”
Messi y una conmovedora despedida a su papá
Se instaló en los cuartos de final de la Copa Argentina
Atlético Tucumán se clasificó con goleada ante Independiente