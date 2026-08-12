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“Te amo, pa, todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”
Messi y una conmovedora despedida a su papá
El capitán argentino compartió una carta que le dedicó a su padre Jorge, quien murió el sábado. En medio del dolor, se colaron recuerdos y dudas sobre su futuro.
13 de agosto de 2026 - 03:01
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Messi se despidió de su papá con una carta emotiva.
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