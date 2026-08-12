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Sociedad

Se cumplieron las 72 horas posteriores a los sismos

Los rescates en Colombia entran en la recta final

Con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, el terremoto se llevó las vidas de más de 230 personas. Hay cuatro argentinos entre los rescatados.

12/08/2026.- Fotografía que muestra un vehículo destruido por una edificación tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó gran parte de Colombia el pasado lunes, este miércoles en el barrio San Vicente en Pereira (Colombia)
Colombia Escombros sobre un auto en Pereira, una de las ciudades más afectadas. Carlos Ortega. EFE

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