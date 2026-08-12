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Economía

Dólares que entran, reservas que escasean, ¿estabilidad cambiaria?

Señales de agotamiento del modelo

La fragilidad de un esquema cambiario que depende de intervenciones artificiales para sostenerse. El drenaje de capitales continúa.

Mara Pedrazzoli
Por Mara Pedrazzoli
El Banco Central apenas logró retener una pequeña fracción para fortalecer sus reservas. GUADALUPE LOMBARDO

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Ganaron los libros: Milei dio marcha atrás con la ley que atacaba a las librerías

Habilitan colocar los fondos indemnizatorios en títulos públicos y deuda privada

Un manjar para el apetito financiero

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Las maniobras del gobierno para conseguir los votos para el Congreso

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La chance de juzgar a la justicia

La Corte ordenó investigar a exfuncionarios judiciales por una apropiación

Por Ailín Bullentini

Economía

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Sociedad

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“No hay futuro si no tenemos ciencia”

Deportes

Perdió 3-2 y quedó afuera de la Leagues Cup

Lionel Messi volvió a jugar tras la muerte de su padre pero no pudo evitar la eliminación del Inter Miami

Se instaló en los cuartos de final de la Copa Argentina

Atlético Tucumán se clasificó con goleada ante Independiente

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A Platense se le escapó un triunfo histórico

El conjunto argentino perdió 1-0 como local

Copa Sudamericana: Tigre perdió con City Torque y complicó su futuro