Argentina vs Jordania hoy, lo que ya definió Scaloni y las dudas que persisten

<span style="white-space: pre-wrap;">A la espera del partido ante </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">Jordania </strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">por la fecha 3 de la fase de grupos, la </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">selección argentina</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">, que ya se aseguró la clasificación a 16avos. de final como líder, ya conoce su rival: </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">Cabo Verde</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">.</span>