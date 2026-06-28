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Sociedad

Luego de tres días de búsqueda

Terremoto en Venezuela: hallaron sin vida a la esposa y los hijos del futbolista Lucas Trejo

La mujer y los niños de 5 y 7 años estaban entre los escombros del edificio en el que vivían. El Trejo se había sumado a la búsqueda

Tragedia en Venezuela: la familia del futbolista Lucas Trejo fue encontrada sin vida. El defensor de 38 años, que juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira, pidió ayuda a través de sus redes sociales para intentar dar con el paradero de su esposa y sus dos hijos. Redes Sociales

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