"La desindustrialización avanza", sintetiza el tercer informe del Observatorio Social Económico y Productivo (Osep), que analiza el impacto de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei en Santa Fe, denunciando la "complicidad" del gobierno provincial al respecto. El relevamiento describe la crisis desatada por el modelo económico del gobierno, que tiene consecuencias en la provincia a partir de la pérdida de la coparticipación, la caída del consumo y la apertura de importaciones. Eso se refleja en indicadores sociales como el aumento de la pobreza y la desocupación en el Gran Rosario; así como también en la incertidumbre que genera la situación económica en empresas como SanCor, La Verónica, General Motors y todo el entramado agroindustrial santafesino. "El experimento anarcocapitalista de Milei, con la complicidad tácita de Pullaro, está convirtiendo a Santa Fe en un cementerio industrial", señala el documento. "El silencio de Pullaro no es neutral. Sus políticas de ajuste y endeudamiento reflejan fielmente las medidas de Milei a nivel nacional", agrega.

El observatorio, que depende de Casa Patria Santa Fe referenciado en la figura de la exsenadora nacional María de los Ángeles Sacnun, analiza una serie de datos claves durante el primer semestre del 2025. Los indicadores tienen como eje común su incidencia en la provincia de Santa Fe y están organizados en tres dimensiones: social, económico y productivo. Como cuadro de situación, el informe plantea que el modelo económico del gobierno "profundiza el ahogo a la economía y la producción" que marca la crisis social en la provincia, acentuada además por la caída de la coparticipación que en Santa Fe llegó al 25,6%.

"Como fiel ejecutor del plan económico nacional, el gobierno de Maximiliano Pullaro profundiza su embate contra los trabajadores estatales y los jubilados provinciales, mientras apuesta a una reforma constitucional deslegitimada por la falta de participación de la población", expresa el escrito. "A tal punto el gobierno provincial se constituye en un espejo del gobierno nacional, que se ha embarcado en un proceso de emisión de deuda por mil millones de dólares, iniciativa que ya fue girada a la Legislatura Provincial", se añade.

Impacto social

El informe señala que las políticas del gobierno de Javier Milei generaron pérdidas de recursos a Santa Fe por 500 millones de pesos. Eso, durante la segunda mitad del 2024, se vio reflejado en los indicadores de pobreza de los principales aglomerados urbanos de la provincia: en el área comprendida entre San Nicolás (Buenos Aires) y Villa Constitución (Santa Fe), el 44% de la población vive por debajo de la línea de pobreza y en el Gran Santa Fe, la cifra llegó al 43,4%. Ambos casos superan el promedio regional (35,6%), mientras que el Gran Rosario alcanzó un 32,4%. "La contradicción entre riqueza productiva y pobreza social se profundiza", resalta el documento.

En materia de empleo, los números también son desalentadores. La Encuesta Permanente de Hogares marca que la desocupación en el Gran Santa Fe fue del 5,1%, mientras que en Rosario el registro llegó al 6%. Además, según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) la precarización laboral alcanzó al 42,6% de los trabajadores, con un impacto mayor en la población juvenil con 7 de cada 10 jóvenes precarizados. "Más del 65% de los varones jóvenes y más del 71% de las mujeres jóvenes trabajan en condiciones informales", aporta la Organización Internacional del Trabajo (OIT), respecto al trabajo de las juventudes en Argentina.

El documento también se refiere a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Según el Centro de Economía Política Argentina, en noviembre de 2024 el salario promedio real del empleo registrado privado en Santa Fe quedó por encima de la inflación (2,4%), pero sigue estando un 15,2% por debajo del nivel de diciembre de 2015. "En Santa Fe, la principal actividad en materia de empleo es la Industria Manufacturera, ya que explica el 24,8% de los puestos de trabajo registrados en el sector privado. En segundo orden le sigue el Comercio abarcando un 20,2% del total", detalla el informe sobre los sectores más golpeados por el modelo.

Empresas en jaque

El observatorio también dedica un apartado a dimensionar la situación de algunas empresas de la provincia jaqueadas por el contexto económico. Entre ellas se menciona a la láctea SanCor, de Sunchales, que repartió más de 300 telegramas de despido en sus distintas plantas. También Lácteos Verónica, que a finales de mayo paralizó sus tres plantas santafesinas ubicadas en Clason, Lehmann y Suardi, en medio de un fuerte reclamo salarial de sus trabajadores. La firma presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y busca despedir a 200 trabajadores, según denuncian desde el gremio Atilra, que reclama la intervención del gobierno provincial en el conflicto.

La misma incertidumbre se vive en la planta que tiene la firma General Motors en la localidad de Alvear. En febrero la empresa desvinculó a 309 trabajadores y suspendió su producción entre el 25 de marzo y el 14 de abril para ajustar los volúmenes de exportación a Brasil. Según el informe, el sector automotriz es uno de los más golpeados y enfrenta un marcado descenso: en 2024 la producción fue de 521.300 unidades, un 18% menos que en 2023, y las proyecciones para 2025 se revisan a la baja.

En el entramado agroindustrial también preocupa el impacto que empieza a generar la derogación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), que habilita la importación de maquinaria agrícola usada. En Argentina, la provincia de Santa Fe lidera la producción de maquinaria agrícola con más de 200 fábricas, que generan alrededor de 5 mil puestos de trabajo. El principal polo de producción se encuentra en el clúster conformado por Las Parejas, Armstrong y Las Rosas.

La medida del gobierno generó el rechazo de organismos como la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), que advirtió sobre la afectación a los pequeños proveedores, denunció "competencia desleal" y criticó la falta de controles sobre lo que se importa. También la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) puso el foco en las consecuencias que traerá la medida en la producción local. Pese a eso, a mediados de mayo, se importó el primer lote de maquinaria agrícola usada desde Estados Unidos.

Complicidad

A modo de conclusión, el informe remarca que "la desindustrialización avanza a pasos agigantados" mientras el gobierno nacional profundiza un modelo basado en la desregulación, la flexibilización laboral y el endeudamiento. En ese sentido, el mensaje pone el foco en la falta de respuestas del gobierno provincial al respecto: "Más grave aún es el silencio del gobernador Maximiliano Pullaro, que con su omisión legitima el desguace del aparato productivo provincial. Santa Fe, uno de los motores industriales del país, hoy sufre en carne propia las consecuencias de una política que solo beneficia al sector financiero en detrimento de la economía productiva".

En ese sentido, el organismo plantea que Santa Fe "no puede convertirse en un mero depósito de importaciones" y dejando a un lado su industria. "El experimento anarcocapitalista de Milei, con la complicidad tácita de Pullaro, está convirtiendo a Santa Fe en un cementerio industrial. Talleres que fueron símbolo de prosperidad hoy acumulan chatarra; fábricas que sostuvieron generaciones enteras anuncian cierres traumáticos", expresa y agrega: "El silencio de Pullaro no es neutral. Sus políticas de ajuste y endeudamiento reflejan fielmente las medidas de Milei a nivel nacional. Ese silencio no es coincidencia, sino complicidad con un proyecto que sacrifica el futuro de la provincia en el altar del dogma libertario".