Adorni tenía todo listo para ser el vocero principal del Tech Forum 2025, que se frustró tras el escándalo $LIBRA
Nuevas revelaciones del celular de Novelli confirman que el jefe de Gabinete iba a inaugurar el evento cripto preferido de Milei el año pasado. El extitular de la CNV, Sergio Morales, que estaba involucrado en la organización, pedía para él flyers con “más gancho” dado que “no va a ser un speaker más”. En 2022, además, el exvocero daba cursos para el cripto que hizo de nexo con Davis.