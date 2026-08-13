Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 13 de agosto de 2026
45 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 13 de agosto de 2026
45 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 13 de agosto de 2026
45 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 13 de agosto de 2026
45 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 13 de agosto de 2026
45 min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Córdoba|12
Para el senador nacional, "hubo una operación armada justo cuando se daba el tema Barrelier"
Luis Juez declara por la causa PAMI: “Carasso es un tipo honorable, decente”
Su testimonio se da en el marco de la causa por presunta sobrefacturación en PAMI, que tiene como derivación la imputación al exdiputado nacional Marcos Carasso por supuesto tráfico de influencias.
13 de agosto de 2026 - 14:57
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
El senador nacional Luis Juez en su llegada a los Juzgados federales de Río Cuarto.
Andrés Oviedo
Temas en esta nota:
Córdoba
Últimas Noticias
Aumento del 33.8 % interanual
La inflación de julio fue 2.1% según el INDEC
Por pedido de Arca
La Justicia ordenó embargar las cuentas de Flybondi por deudas de $1500 millones
Adriana Baravalle es la nueva titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
El gobierno designa a una experta en IA floja de papers
Por
Pablo Esteban
Aunque no facturen en esa moneda
Luis Caputo anunció que las empresas podrán tomar créditos en dólares
Exclusivo para
Afroméride
La particular historia de la independencia de la República Centroafricana
Por
Jeremías Perez Rabasa
Después del escándalo con la CALF
Lamelas volvió a apretar al Gobierno para que rompa acuerdos con China
En tiempos de fragmentación social
La mejor defensa es la articulación
Por
Nora Merlin
Cambio de época y crisis del lazo social
La economía de la subjetividad
Por
Mirta Vittar *
El País
Por pedido de Arca
La Justicia ordenó embargar las cuentas de Flybondi por deudas de $1500 millones
Cumbre en Casa Rosada de cara al 2027
El macrismo y La Libertad Avanza dan los primeros pasos hacia la unidad
Por
Melisa Molina
Debate del Foro Encuentro Reformista
Cómo crecer y generar empleo e inversiones sin resignar el cuidado ambiental
Después del escándalo con la CALF
Lamelas volvió a apretar al Gobierno para que rompa acuerdos con China
Economía
Aumento del 33.8 % interanual
La inflación de julio fue 2.1% según el INDEC
Aunque no facturen en esa moneda
Luis Caputo anunció que las empresas podrán tomar créditos en dólares
Hoy se da a conocer el IPC del séptimo mes
El INDEC publica hoy la inflación de julio: qué pronostican las consultoras
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 13 de agosto de 2026
Sociedad
Adriana Baravalle es la nueva titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
El gobierno designa a una experta en IA floja de papers
Por
Pablo Esteban
Esta madrugada
Femicidio en Devoto: mató a su esposa delante de sus hijos y lo detuvieron cuando intentaba fugarse
Jornada inestable
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 13 de agosto
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 13 de agosto
Deportes
Odio de clase y el trapo de Fuerte Apache
Por
José Luis Lanao
Ganaron las Panteritas U17, la selección B masculina y una dupla de beach volley
El vóley y un momento mágico: tres triunfos ante Brasil en dos días
Por
Florencia Mó
Los futbolistas que buscan una última aventura antes del retiro
Brillaron, salieron campeones y fueron figuras, pero hoy buscan equipo que los contrate
En la mira tras la eliminación de la Copa Argentina
La crisis en Independiente: los problemas financieros y en la dirigencia que hundieron al club