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El accionar “inaceptable” de la agencia federal de EE.UU. motivó una protesta diplomática
El gobierno de Sheinbaum condenó la muerte de 13 mexicanos bajo custodia del ICE
Como parte de la agresiva política migratoria de Trump, más de 177 mil mexicanos fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
25 de marzo de 2026 - 20:48
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El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco habla junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
(EFE -)
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