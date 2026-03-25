Bolivia se juega la gran chance para volver a un Mundial

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El ganador de este cruce se enfrentará a Irak, por un lugar en la Copa del Mundo 2026.

Selección de Bolivia
Bolivia quiere volver a un Mundial después de 32 años. (AIZAR RALDES/AFP)

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