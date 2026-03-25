Bolivia se juega la gran chance para volver a un Mundial

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25 de marzo de 2026 - 15:30
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Bolivia quiere volver a un Mundial después de 32 años.
(AIZAR RALDES/AFP)
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