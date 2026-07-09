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El País

Tras dejar fuera de juego a los ahorrista de la criptoestafa

Los querellantes $LIBRA apelaron la resolución que los apartó del expediente

La Cámara Federal analizará las apelaciones y resolverá si les devuelve a los damnificados su papel de querellantes para que puedan seguir impulsando la investigación.

Irina Hauser
Por Irina Hauser
martin romeo el querellante Martín Romeo, uno de los querellantes de $LIBRA. web

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