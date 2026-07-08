Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes

La Scaloneta, más que un fenómeno deportivo

El gol de Enzo Fernández ante Egipto rompió un récord histórico de búsquedas en Google

Nick Fox, vicepresidente de la empresa, reveló que el buscador alcanzó el mayor volumen de consultas de toda su historia tras el triunfo argentino.

Argentina's midfielder #24 Enzo Fernandez celebrates after scoring his team's third goal during the 2026 World Cup round of 16 football match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium in Atlanta on July 7, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) ODD ANDERSEN. AFP

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes

Una de las tías, policía, reconstruyó el operativo del día que desapareció el chico

La provincia inactivó 77 búnkeres en la ciudad de Rosario

Derribo de un kiosco de drogas

La Scaloneta, más que un fenómeno deportivo

El gol de Enzo Fernández ante Egipto rompió un récord histórico de búsquedas en Google

A través de una carta documento

Paulón reclamó a Santilli que cumpla con la ley de financiamiento universitario

Exclusivo para

Sin clima triunfalista dentro la Casa Rosada

El Gobierno no tiene el apoyo suficiente en el Congreso para eliminar las PASO

Por Paula Marussich
Salió a subasta un predio de la Untref en Villa Crespo

El Gobierno avanza con la venta de un terreno que estaba destinado a una universidad

Por Santiago Brunetto
Análisis del CEPA sobre los gastos de la administraciòn nacional

Hachazo a recursos de salud, educación y ciencia

Los hinchas terminaron bajando las persianas en Atlanta

Una locura que siguió hasta largo

Por Cristian Dellocchio

El País

A través de una carta documento

Paulón reclamó a Santilli que cumpla con la ley de financiamiento universitario

La estrategia de la Casa Rosada para retomar la agenda política

Santilli estrenó la jefatura de Gabinete con la misión de sacar a Milei del bloqueo legislativo

Por Natalia López Gómez
Más ajuste en puerta

“Se apaga el Estado”: Milei insiste con su idea de copiar el ‘shutdown’ estadounidense

Qué es el "cierre del gobierno" y qué impacto tendría

Milei quiere imitar el “shutdown” de Estados Unidos: busca apagar el Estado para limitar el gasto

Economía

El desempeño de los sectores en mayo

La industria cae, la construcción repunta

Cierra la última fábrica de Dass en Argentina: 150 despidos

Se apaga otro símbolo del calzado

Por Mara Pedrazzoli
CABA

Subió menos la inflación

Guerra

Se recaliente el petróleo

Sociedad

Juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes

Una de las tías, policía, reconstruyó el operativo del día que desapareció el chico

La disponibilidad en feriado largo

Día de la Independencia: así será el cronograma de servicios públicos durante el 9 y el 10 de julio en CABA

La influencer, cada vez más complicada

La Justicia rechazó el pedido de libertad condicional de Morena Rial

Eran exhibidas sin permisos

Secuestraron cuatro cabezas de ciervos de un restaurante porteño

Deportes

La Scaloneta, más que un fenómeno deportivo

El gol de Enzo Fernández ante Egipto rompió un récord histórico de búsquedas en Google

Cómo quedó posicionada la Selección argentina

Por qué “ranking FIFA” se convirtió en tendencia en Google

El entrenador Scaloni ya piensa en el equipo para medirse el sábado ante Suiza

El día después de la remontada: práctica abierta y todos disponibles

Fast Food

Entre pirámides y faraones

Por Juan José Panno