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Entre pirámides y faraones

Apuntes de un partido inolvidable.

Juan José Panno
Por Juan José Panno
ATLANTA (United States), 07/07/2026.- Lautaro Martinez of Argentina in action during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Argentina against Egypt, in Atlanta, USA, 07 July 2026. (Egipto) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
El Toro Martínez, en el día de San Fermín. EFE. EFE

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