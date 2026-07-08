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Deportes

Su cuarto de hora final, de nuevo como extremo derecho, como en sus inicios

El refugio de Barcelona que salvó al Messi de Atlanta

El capitán de la Selección Argentina no inventó nada nuevo contra Egipto: regresó a un sitio que conoce de memoria.

Por Pablo Amalfitano
PRENSA AFA mundial 2026 seleccion argentina egipto messi
Messi volvió a las fuentes para liderar otra vez a la Selección. PRENSA AFA

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