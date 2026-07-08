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El Mundial y la vida al día siguiente

Gustavo Veiga
Por Gustavo Veiga
BUENOS AIRES, ARGENTINA â€“ JULY 7: Supporters of the Argentina national football team celebrate a goal while watching the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at a pizzeria in Buenos Aires, Argentina, on July 7, 2026. Supporters gathered in restaurants, pizzerias and bars across the city to watch the national team, sharing moments of tension, joy and celebration around Argentina's enduring passion for football. Wearing the team's colors, they cheered, sang and embraced as they followed every moment of the match alongside friends, families and fellow fans. Matias Baglietto / Anadolu (Photo by Matias Baglietto / Anadolu via AFP)
Felicidad Los hinchas argentinos festejaron el triunfo ante Egipto en las calles de Buenos Aires. AFP. Anadolu via AFP

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