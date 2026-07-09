“Las heridas sociales necesitan diálogo, justicia social y honestidad innegociable”
En la catedral de Buenos Aires, ante el presidente, su gabinete y legisladores, sin la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, el arzobispo porteño pidió unidad entre los argentinos, criticó la insensibildad y la corrupción y reivindicó una vez más la justicia social. Terminó su intervención retomando un posteo de Messi acerca de la importancia del trabajo colectivo por encima de las individualidades para alcanzar el sueño de todos.