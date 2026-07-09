Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Javier Milei
Donald Trump
Estados Unidos
Mundial 2026
Fútbol
Selección Argentina
Lionel Messi
Obelisco
Represión policial
Egipto
Lionel Scaloni
Atlanta
Irán
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Sociedad
Feriado nublado
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 9 de julio
El Día de la Independencia tendrá temperaturas agradables. El fin de semana XL seguirá fresco y no se descartan algunas lluvias entre el viernes y el sábado.
09 de julio de 2026 - 10:21
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Noticias Argentinas
Temas en esta nota:
Pronóstico del tiempo
Servicio Meteorológico Nacional
Clima
Últimas Noticias
Un ícono de la música de los '80
Murió Bonnie Tyler, la voz de un inesperado himno de las canchas argentinas
Feriado nublado
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 9 de julio
El interés de los usuarios por el máximo torneo de fútbol
Las búsquedas que disparó el Mundial 2026: los jugadores y las selecciones que ganaron en Google Trends
Entrevista
Little Boogie: “Los veo cantar sobre el barrio cuando viven en un country”
Por
Gabriel "Rulock" Pineda
Exclusivo para
El Gobierno negocia con los bloques aliados la suspensión de las PASO
Cambio de reglas para buscar la reelección
Por
Paula Marussich
Tras dejar fuera de juego a los ahorrista de la criptoestafa
Los querellantes $LIBRA apelaron la resolución que los apartó del expediente
Por
Irina Hauser
Helmut Ditsch dice que el Gobierno lo extorsiona para retirar su cuadro en Casa Rosada
“Es un gobierno vendepatria”
Por
Soledad Ferrari
El dispositivo de evacuación fue suspendido por falta de garantías de seguridad
Seis mil marinos siguen bloqueados en el Golfo, según la agencia marítima de la ONU
El País
El 9 de julio en Tucumán
Milei en Tucumán: se comparó con los patriotas de 1816 y pidió una “renovación de votos” con los gobernadores
Por
Melisa Molina
Es atendida por un grupo de profesionales en su casa de Gonnet
Preocupación por la salud de Milagro Sala
Por
Celeste del Bianco
El Gobierno negocia con los bloques aliados la suspensión de las PASO
Cambio de reglas para buscar la reelección
Por
Paula Marussich
Tras dejar fuera de juego a los ahorrista de la criptoestafa
Los querellantes $LIBRA apelaron la resolución que los apartó del expediente
Por
Irina Hauser
Economía
La nueva jefa de economistas es tucumana y nieta de desaparecidos
El FMI incorpora a una argentina
El apagón del Estado que propone el presidente argentino
El shutdown de EE.UU. en versión libre de Milei
El desempeño de los sectores en mayo
La industria cae, la construcción repunta
Cierra la última fábrica de Dass en Argentina: 150 despidos
Se apaga otro símbolo del calzado
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Feriado nublado
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 9 de julio
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 9 de julio
Violencia de género en Junín
Mató a una mujer y secuestró a su hija
Helmut Ditsch dice que el Gobierno lo extorsiona para retirar su cuadro en Casa Rosada
“Es un gobierno vendepatria”
Por
Soledad Ferrari
Deportes
El interés de los usuarios por el máximo torneo de fútbol
Las búsquedas que disparó el Mundial 2026: los jugadores y las selecciones que ganaron en Google Trends
El francés se refirió al árbitro argentino
La sugestiva respuesta de Deschamps tras la designación de Tello para Francia vs Marruecos
La Scaloneta, más que un fenómeno deportivo
El gol de Enzo Fernández ante Egipto rompió un récord histórico de búsquedas en Google
Cómo quedó posicionada la Selección argentina
Por qué “ranking FIFA” se convirtió en tendencia en Google